Блог Яндекса
декабрь 2014
Всё как у людей
4 декабря 2014, 12:51
Каждый день люди спрашивают Яндекс обо всём на свете. Некоторые запросы объединяет какой-то признак: например, тема или форма запроса. Если выбрать запросы с общим признаком, можно узнать, как то или иное явление отражается в поиске Яндекса. Время от времени мы так и делаем, и тогда на свет появляются поисковые исследования. Сегодня мы опубликовали очередное исследование — о том, на кого хотят быть похожи пользователи поиска.
Новый поиск похожих картинок
5 декабря 2014, 12:46
Осенью прошлого года в Яндекс.Картинках появился поиск по загруженному изображению. Это была первая реализация нашей технологии компьютерного зрения «Сибирь». Специальный алгоритм разбивает загруженную картинку на визуальные слова и с их помощью сопоставляет её с миллиардами известных ему изображений, отбирая дубликаты.
Яндекс открывает «Фабрику данных»
9 декабря 2014, 16:04
Сегодня мы открыли новое направление по работе с «большими данными» — Yandex Data Factory. В рамках YDF компании, которые имеют дело с огромными массивами информации, смогут решать свои задачи с помощью технологий Яндекса.
2014 год в поиске Яндекса
10 декабря 2014, 10:06
До конца года осталось меньше месяца. Мы проанализировали поисковые запросы людей и выяснили, какие темы больше всего волновали их в этом году. В список попали люди, события и явления, которые вызвали всплеск интереса пользователей. Сравните свои ощущения с нашими данными.
Яндекс.Мастер по выгодному тарифу
11 декабря 2014, 13:01
В сентябре мы запустили сервис Яндекс.Мастер — агрегатор компаний, которые занимаются бытовыми услугами. Мастер помогает справиться с любыми делами по дому. Неважно, что вам понадобилось, — убраться в квартире, проложить плинтус или привезти товар из магазина, — достаточно просто оставить заявку на сервисе, дождаться, пока её примут, и выбрать исполнителя.
Яндекс.Браузер с возможностями для слабовидящих
12 декабря 2014, 14:29
Совсем недавно мы выпустили альфа-версию нового Яндекс.Браузера, чтобы показать, каким представляем себе браузер ближайшего будущего. Мы верим, что это будущее не за горами, а пока продолжаем работу над тем, чтобы улучшить настоящее — и обновляем привычную версию браузера.
До центра и обратно: загруженность московских улиц
18 декабря 2014, 10:29
На этой неделе мы выпустили новое исследование о московских пробках. Оно рассказывает о том, где и когда образуются дорожные затруднения, какие трассы едут хуже и лучше всего в часы пик и как изменилась дорожная ситуация по сравнению с прошлым годом. Впервые за последние несколько лет загруженность столичных дорог не увеличилась, и этой осенью пробок в Москве было даже немного меньше, чем в прошлом году.
Если вас преследуют пылесосы
18 декабря 2014, 14:43
Сегодня посетители сайтов, входящих в Рекламную сеть Яндекса, получили возможность отключить показ рекламных объявлений, которые им в данный момент неинтересны.
Смотри и учись
19 декабря 2014, 13:40
В сентябре мы рассказывали о начале обучения в школах Яндекса по самым разным направлениям: от автоматизации тестирования до разработки интерфейсов и системного администрирования. Год подходит к концу, и занятия во многих школах уже завершились. Для тех, кто хотел посетить занятия, но не смог или просто интересуется информационными технологиями, мы выложили видеозаписи лекций.
Виртуальное метро
23 декабря 2014, 12:41
Команда транспортных сервисов Яндекса вместе с одним из авторов схемы московского метро Богданом Кравцовым решила построить «виртуальное метро». Иными словами, представить, как могли бы выглядеть схемы метро в городах, где его пока нет. Мы выбрали четыре города: Краснодар, Ярославль, Архангельск и — чтобы подчеркнуть экспериментальный характер наших схем — совсем небольшой Великий Устюг.
Что спрашивают у Яндекса о будущем годе
25 декабря 2014, 11:48
Каждый год в декабре российские пользователи задают поиску Яндекса более миллиона вопросов о следующем годе — например, [что подарить на новый год 2012], [2014 год какой лошади], [что ждет россию в 2010 году]. Список основных вопросов год от года почти не меняется — пользователи спрашивают, как встречать Новый год, что дарить и сколько будет выходных. Однако каждый год в запросах появляются и свои особенные темы. Их популярность связана с тем, что происходит в стране или в мире.
До Нового года осталось пять дней
26 декабря 2014, 14:48
Новый год — время отдыха и веселья. Но попробуй тут отдохни, когда нужно нарядить ёлку, купить подарки, организовать праздничный стол и найти интересные занятия на долгие выходные. Чтобы помочь вам разобраться в предпраздничной суматохе, мы запустили новогодний колдунщик в поиске Яндекса. С его помощью вы можете узнать, что подарить, что приготовить, что послушать и куда сходить на Новый год. Просто спросите об этом у Яндекса.