Каждый год в декабре российские пользователи задают поиску Яндекса более миллиона вопросов о следующем годе — например, [что подарить на новый год 2012], [2014 год какой лошади], [что ждет россию в 2010 году]. Список основных вопросов год от года почти не меняется — пользователи спрашивают, как встречать Новый год, что дарить и сколько будет выходных. Однако каждый год в запросах появляются и свои особенные темы. Их популярность связана с тем, что происходит в стране или в мире.