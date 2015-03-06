Блог Яндекса
Яндекс запустил мобильное приложение для поиска работы. Оно так и называется — Яндекс.Работа. Приложение поможет найти работу здесь и сейчас, без дипломов и собеседований. В нём доступны сотни тысяч вакансий водителей, охранников, грузчиков, курьеров, официантов и работников других востребованных профессий. Не нужно заполнять анкеты и отсылать резюме — можно сразу позвонить работодателю и обсудить условия.
В день числа «пи», 14 марта, мы провели всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать». За час нужно было решить десять задач — ну или хотя бы пять, на «тройку». В контрольной приняли участие более 12,6 тысячи человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Молдавии. Около четверти из них решили контрольную на «хорошо» и «отлично». В среднем на выполнение десяти заданий участники тратили по 42 минуты.
В Москве открывается Школа дизайна Яндекса — трёхмесячный бесплатный курс о дизайне продуктов в больших компаниях. Занятия ведут сотрудники Яндекса.
Все люди, вне зависимости от того, какую музыку они любят и сколько часов в день проводят в наушниках, иногда сталкиваются с одной и той же проблемой: личная фонотека заслушана до дыр и хочется чего-нибудь новенького. С одной стороны, выбор огромен — музыкальные каталоги насчитывают десятки миллионов треков и пополняются каждый день. С другой стороны, сориентироваться в этом разнообразии бывает непросто: музыки много, а вы один.
С сегодняшнего дня новый Яндекс.Браузер переходит в стадию бета-тестирования. Если задачей альфа-версии было показать вам наше видение браузера будущего, то бета-версия — это следующий шаг. Её задача — сделать будущее настоящим. Бета-версия выступает своего рода полигоном, где мы будем улучшать уже сделанное и пробовать новое. В бета-версии мы объединили две разных сборки браузера: классическую и новую.
Распознавание изображений — одна из самых сложных задач для компьютера. Мы уже рассказывали о том, как устроено компьютерное зрение и как оно применяется в наших сервисах — например, при поиске похожих изображений в Яндекс.Картинках. Теперь технология компьютерного зрения работает и в Яндекс.Диске — благодаря ей вы можете найти изображения форматов JPEG, GIF и PNG, содержащие текст поискового запроса.
С какой страной у вас ассоциируются слова «магазин», «товар» и «доставка»? Согласно нашему новому исследованию, эти три слова чаще всего встречаются в поисковых запросах с упоминанием Китая. Мы проанализировали запросы к Яндексу, в которых присутствуют названия стран, территорий и их жителей, и выяснили, какие слова чаще встречаются в запросах про определённые страны.
На Маркете появилась возможность искать товары только в зарубежных магазинах. Такой фильтр есть в категориях «Гардероб», «Детские товары» и «Косметика и духи».
Мы запустили сервис Яндекс.Путешествия. С его помощью можно подобрать тур и сравнить его цену со стоимостью самостоятельной поездки.