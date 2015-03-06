Все люди, вне зависимости от того, какую музыку они любят и сколько часов в день проводят в наушниках, иногда сталкиваются с одной и той же проблемой: личная фонотека заслушана до дыр и хочется чего-нибудь новенького. С одной стороны, выбор огромен — музыкальные каталоги насчитывают десятки миллионов треков и пополняются каждый день. С другой стороны, сориентироваться в этом разнообразии бывает непросто: музыки много, а вы один.