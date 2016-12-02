В декабре мы по традиции называем людей, события и явления, которые стали приметами уходящего года. Темы года — это не то, о чём у Яндекса спрашивали чаще всего, а то, что вызвало наибольший всплеск интереса. В этом посте мы расскажем, как измерить всплески и определить, что оказалось интересней — iPhone 7 или новый сезон «Игры престолов».