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Яндекс опубликовал панорамы пяти музеев, входящих в объединение «Государственная Третьяковская галерея». Среди них — главный корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке и здание на Крымском валу. Панорамы покажут, как выглядят залы музеев, и позволят заглянуть в помещения, обычно недоступные для экскурсантов: например, мастерские, где работают художники.
В декабре мы по традиции называем людей, события и явления, которые стали приметами уходящего года. Темы года — это не то, о чём у Яндекса спрашивали чаще всего, а то, что вызвало наибольший всплеск интереса. В этом посте мы расскажем, как измерить всплески и определить, что оказалось интересней — iPhone 7 или новый сезон «Игры престолов».
Яндекс.Диск обзавёлся новым клиентом для Windows и macOS. Главная особенность Диска 2.0 — он не занимает место на компьютере. Программа показывает файлы и папки с сервера, но ничего не сохраняет на жёсткий диск.
Яндекс.Карты для iOS и Android научились давать автомобилистам голосовые подсказки в дороге. Приложение сообщит о предстоящих манёврах на маршруте и предупредит о камерах контроля скорости.
Яндекс.Погода начала составлять прогноз осадков на ближайшие два часа. Благодаря ему можно узнать, что дождь будет не просто «вечером», а с 18:20 до 19:30. Прогноз считается не для города в целом, а для конкретной точки.
Яндекс.Переводчик знает девяносто языков, включая не самые распространённые — например, папьяменто. Выучить редкий язык — не самая простая для системы статистического перевода задача. На таких языках в интернете доступно очень мало текстов. Наш Переводчик научился компенсировать нехватку материала: изучая новый язык, он применяет уже имеющиеся знания о других языках.