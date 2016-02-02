Яндекс открывает набор на летнюю стажировку. Стажёры смогут присоединиться к командам, работающим над разными сервисами Яндекса, и попробовать себя в роли разработчика, аналитика или исследователя. Многие из задач, с которыми предстоит иметь дело, связаны с машинным обучением, анализом данных, голосовыми технологиями. Стажировку можно пройти в наших офисах в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Минске.