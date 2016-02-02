Блог Яндекса
Яндекс начал проверять, удобно ли просматривать ту или иную веб-страницу на смартфонах, и учитывать это при ранжировании в мобильном поиске.
Яндекс открывает набор на летнюю стажировку. Стажёры смогут присоединиться к командам, работающим над разными сервисами Яндекса, и попробовать себя в роли разработчика, аналитика или исследователя. Многие из задач, с которыми предстоит иметь дело, связаны с машинным обучением, анализом данных, голосовыми технологиями. Стажировку можно пройти в наших офисах в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Минске.
Какие актёры, режиссёры и саундтреки получили бы «Оскар», если бы статуэтки присуждали за популярность на КиноПоиске и Яндекс.Музыке.
Яндекс 12 марта проведёт интернет-контрольную по математике «Что и требовалось доказать». Принять участие в ЧТД может любой желающий.
Сервис Яндекс.Авиабилеты выпустил приложение для смартфонов. Оно поможет найти дешёвые билеты на авиарейсы в разные точки мира.
Сегодня в Госдуму внесён законопроект о приравнивании новостных агрегаторов к СМИ. Законопроект может повлиять на работу Яндекс.Новостей, поэтому мы считаем нужным его прокомментировать.