Блог Яндекса
Мы постоянно думаем о будущем браузеров и делимся своими мыслями с вами. Ранее мы рассказывали про наше видение интерфейсов браузера, а сегодня решили продолжить рассказ и поговорить о содержании. Браузеры давно перестали быть просто программами для отображения веб-страниц и многому научились. Роман Иванов, руководитель Яндекс.Браузера, сформулировал три основных умения, которыми должны обладать браузеры будущего.
Яндекс подготовил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу. Там собрана вся информация о состязании: турнирная таблица, составы команд, расписание игр, ссылки на трансляции. Список самых популярных матчей, игроков и команд на текущий момент поможет сориентироваться в происходящем даже тем, кто не очень хорошо разбирается в футболе.
Каждый месяц люди задают поиску несколько миллионов запросов, связанных с исполнением музыки. Аналитики Яндекса изучили запросы, в которых упоминаются ноты, аккорды, табы, минусовки и самоучители, и назвали самые популярные у пользователей музыкальные инструменты — а также составили чарты песен и композиций, которые люди чаще всего хотят сыграть или спеть.
Мы много работаем над тем, чтобы сервисы Яндекса были удобны и понятны всем людям, вне зависимости от возраста и опыта работы в сети. В этом деле нельзя полагаться только на себя — нужен взгляд со стороны. С 2010 года в Яндексе работает лаборатория исследования интерфейсов. Мы приглашаем туда пользователей, которым интересны наши продукты и которые хотят помочь нам сделать их ещё лучше.
Мы научили мобильное приложение Авто.ру распознавать легковые автомобили. Просто сфотографируйте понравившуюся вам машину — и приложение назовёт марку и модель автомобиля, уточнит, когда он выпускался, и покажет среднюю цену на Авто.ру. За распознавание машин отвечает искусственный интеллект. Приложение знает более сотни марок и более тысячи моделей легковых автомобилей.