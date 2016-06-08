Мы много работаем над тем, чтобы сервисы Яндекса были удобны и понятны всем людям, вне зависимости от возраста и опыта работы в сети. В этом деле нельзя полагаться только на себя — нужен взгляд со стороны. С 2010 года в Яндексе работает лаборатория исследования интерфейсов. Мы приглашаем туда пользователей, которым интересны наши продукты и которые хотят помочь нам сделать их ещё лучше.