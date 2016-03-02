С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон «о праве на забвение». Этот закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе. За время действия закона Яндекс получил более 3600 обращений от 1348 человек. Выводы по работе с обращениями, наши комментарии и предложения читайте в посте.