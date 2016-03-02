Блог Яндекса
Часто мы слушаем музыку весь день, меняя лишь устройства: компьютер, смартфон, планшет. Чтобы делать это было проще, мы выпустили Яндекс.Радио для iPad.
Карты, созданные в Конструкторе карт, теперь легко превратить в офлайновые: достаточно сохранить карту в высоком разрешении и распечатать.
Яндекс подвёл итоги интернет-контрольной по математике «Что и требовалось доказать». ЧТД прошла 12-13 марта, в ней поучаствовали 24,4 тысячи человек.
Яндекс открывает образовательный проект «Мобилизация». Летом мы проведём четыре школы, которые позволят молодым специалистам получить опыт создания мобильных сервисов: Школу менеджеров, Школу мобильного дизайна, Школу разработки интерфейсов и Школу мобильной разработки. Они начнут работу 4 июля. Обучение бесплатное, а занятия будут проходить по вечерам и выходным. Преподаватели — сотрудники Яндекса.
31 марта прекратит работу сервис Яндекс.Словари. Пользователей, которым необходимы переводные словари, мы приглашаем в Яндекс.Переводчик. Он умеет не только переводить тексты, но и показывать полноценные словарные статьи, где перечислены разные переводы слова. Переводы сгруппированы по значениям и снабжены примерами — всё как в привычном словаре.
С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон «о праве на забвение». Этот закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе. За время действия закона Яндекс получил более 3600 обращений от 1348 человек. Выводы по работе с обращениями, наши комментарии и предложения читайте в посте.
Мы обновили Яндекс.Карты для iOS и Android. Теперь искать адреса, топонимы и организации можно даже без интернета. Карты покажут нужное и уточнят подробности: например, телефон организации и часы работы. Офлайн-карты стали легче — так, подробная схема Москвы занимает всего 144 МБ, а Питера и Ленобласти — 231 МБ. Угол наклона карты можно менять: для этого достаточно провести по экрану двумя пальцами.