Когда вы говорите Навигатору «Поехали на Гоголя, 25» или произносите вслух поисковый запрос, технология распознавания речи преобразует ваш голос в текстовую команду. Есть и обратная задача: превратить текст в голос. Иногда достаточно пригласить диктора и просто записать нужные слова и фразы, но с произвольными текстами это не сработает. Здесь пригодится технология синтеза речи.