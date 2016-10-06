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Когда вы говорите Навигатору «Поехали на Гоголя, 25» или произносите вслух поисковый запрос, технология распознавания речи преобразует ваш голос в текстовую команду. Есть и обратная задача: превратить текст в голос. Иногда достаточно пригласить диктора и просто записать нужные слова и фразы, но с произвольными текстами это не сработает. Здесь пригодится технология синтеза речи.
Yandex Data Factory — это подразделение Яндекса, которое помогает другим компаниям решать задачи с помощью технологий обработки и анализа данных. С «большими данными» имеют дело во всех отраслях — от телекоммуникаций до дорожного хозяйства. Недавно по заказу фармацевтической компании в Yandex Data Factory разработали поисковый сервис, который находит в сети научные работы на тему устойчивости к антибиотикам.
В сентябре 2016 года открылось Московское центральное кольцо. С первого дня работы оно присутствует на всех геосервисах Яндекса. Для этого потребовалась большая работа. Команда Карт побывала на МЦК до его открытия, а команда Расписаний составила алгоритм показа движения поездов. Об истории появления МЦК на Яндексе рассказывают Егор Астапов и Александр Фетисов.
Мы обновили Яндекс.Навигатор. Приложение научилось решать сразу несколько новых задач. Теперь Навигатор в крупных городах подсказывает, где можно припарковать машину, ведёт статистику ваших поездок, а также умеет работать в фоновом режиме — это означает, что вам не придётся заново прокладывать маршрут, если за рулём пришлось принять звонок или ответить на сообщение.