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Блог Яндекса

апрель 2017
Плюс 32 к Яндекс.Диску
3 апреля 2017, 14:40

Приложение Яндекс.Диска умеет автоматически загружать в облако фотографии и видео со смартфона. Они будут доступны на Диске, даже если вы очистите галерею или потеряете аппарат. Мобильный фотоархив требует места, поэтому мы предоставим тем, кто пользуется автозагрузкой, 32 гигабайта на Диске — бесплатно и навсегда. Получить гигабайты можно в течение трёх месяцев, до 3 июля.

Набор в ШАД открыт
7 апреля 2017, 12:55

Приглашаем студентов, аспирантов и выпускников вузов в Школу анализа данных. ШАД готовит разработчиков, исследователей и учёных в области компьютерных наук. Обучение — бесплатное.

Яндекс.Алгоритм-2017
10 апреля 2017, 14:30

Начинаем приём заявок на чемпионат по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Отборочные раунды пройдут в мае-июне, а финал состоится 18 июля. Приз за 1 место — 300 тысяч рублей.

Маршрут до парковки
19 апреля 2017, 13:10

Яндекс.Навигатор научился строить маршруты для поиска парковок. Когда вы подъезжаете к месту назначения, приложение предложит вам проехать по окрестностям и поискать свободное место.

Есть Коннект: Яндекс запустил платформу для совместной работы
25 апреля 2017, 12:30

У Яндекса 16 офисов в разных странах. В компании работают почти шесть тысяч человек. Чтобы наши сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом, мы создали комплекс сервисов для совместной работы и общения. С сегодняшего дня платформа Яндекс.Коннект доступна не только яндексоидам, но и всем желающим. Её можно использовать везде, где люди что-то делают вместе.

Город после людей
26 апреля 2017, 13:10

На Яндекс.Картах появились новые панорамы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Съёмка прошла в нескольких местах: рядом с самой станцией, в Припяти и Чернобыле, а также их окрестностях — в эвакуированных сёлах, военном городке Чернобыль-2, на кладбище поездов у железнодорожной станции Янов.