Блог Яндекса
Приложение Яндекс.Диска умеет автоматически загружать в облако фотографии и видео со смартфона. Они будут доступны на Диске, даже если вы очистите галерею или потеряете аппарат. Мобильный фотоархив требует места, поэтому мы предоставим тем, кто пользуется автозагрузкой, 32 гигабайта на Диске — бесплатно и навсегда. Получить гигабайты можно в течение трёх месяцев, до 3 июля.
Приглашаем студентов, аспирантов и выпускников вузов в Школу анализа данных. ШАД готовит разработчиков, исследователей и учёных в области компьютерных наук. Обучение — бесплатное.
Начинаем приём заявок на чемпионат по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Отборочные раунды пройдут в мае-июне, а финал состоится 18 июля. Приз за 1 место — 300 тысяч рублей.
Яндекс.Навигатор научился строить маршруты для поиска парковок. Когда вы подъезжаете к месту назначения, приложение предложит вам проехать по окрестностям и поискать свободное место.
У Яндекса 16 офисов в разных странах. В компании работают почти шесть тысяч человек. Чтобы наши сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом, мы создали комплекс сервисов для совместной работы и общения. С сегодняшего дня платформа Яндекс.Коннект доступна не только яндексоидам, но и всем желающим. Её можно использовать везде, где люди что-то делают вместе.
На Яндекс.Картах появились новые панорамы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Съёмка прошла в нескольких местах: рядом с самой станцией, в Припяти и Чернобыле, а также их окрестностях — в эвакуированных сёлах, военном городке Чернобыль-2, на кладбище поездов у железнодорожной станции Янов.