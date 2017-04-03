У Яндекса 16 офисов в разных странах. В компании работают почти шесть тысяч человек. Чтобы наши сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом, мы создали комплекс сервисов для совместной работы и общения. С сегодняшего дня платформа Яндекс.Коннект доступна не только яндексоидам, но и всем желающим. Её можно использовать везде, где люди что-то делают вместе.