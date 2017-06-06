Блог Яндекса
Яндекс.Навигатор научился показывать на картах крупных городов недавно освободившиеся парковочные места — они помечаются зелёным значком.
Вместе с МФТИ мы запустили онлайн-курс «Основы разработки на C++: белый пояс». Он посвящён азам C++ — одного из основных языков разработки в Яндексе.
Яндекс.Такси теперь подсказывает удобные для пассажиров и водителей точки посадки. Точки появились рядом с вокзалами, аэропортами, крупными ТЦ.
Каждый месяц Яндекс отвечает более чем на 91 миллион запросов о еде. Люди ищут конкретные рецепты — например, салата [мужские грёзы с говядиной], — или интересуются, что приготовить на завтрак, обед и ужин. Запросы о еде могут о многом рассказать — какие блюда люди готовят, какие продукты используют и как отличаются кулинарные предпочтения в разных регионах.
Мы выпустили Яндекс.Браузер Лайт. Это минималистичный браузер с базовыми возможностями для смартфонов на Android. Лайт быстро запускается, быстро работает, занимает мало места на устройстве и бережно относится к батарейке. Браузер подойдёт для ситуаций, когда на счету каждый мегабайт — например, его можно установить на недорогой смартфон, купленный ребёнку.