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Блог Яндекса

июнь 2017
Парковка свободна
6 июня 2017, 12:20

Яндекс.Навигатор научился показывать на картах крупных городов недавно освободившиеся парковочные места — они помечаются зелёным значком.

Белый пояс по C++
16 июня 2017, 12:40

Вместе с МФТИ мы запустили онлайн-курс «Основы разработки на C++: белый пояс». Он посвящён азам C++ — одного из основных языков разработки в Яндексе.

Попасть в точку
26 июня 2017, 12:00

Яндекс.Такси теперь подсказывает удобные для пассажиров и водителей точки посадки. Точки появились рядом с вокзалами, аэропортами, крупными ТЦ.

Русская красавица с куриной грудкой: что спрашивают у Яндекса о еде
27 июня 2017, 12:00

Каждый месяц Яндекс отвечает более чем на 91 миллион запросов о еде. Люди ищут конкретные рецепты — например, салата [мужские грёзы с говядиной], — или интересуются, что приготовить на завтрак, обед и ужин. Запросы о еде могут о многом рассказать — какие блюда люди готовят, какие продукты используют и как отличаются кулинарные предпочтения в разных регионах.

Лёгкий браузер для Android
29 июня 2017, 11:40

Мы выпустили Яндекс.Браузер Лайт. Это минималистичный браузер с базовыми возможностями для смартфонов на Android. Лайт быстро запускается, быстро работает, занимает мало места на устройстве и бережно относится к батарейке. Браузер подойдёт для ситуаций, когда на счету каждый мегабайт — например, его можно установить на недорогой смартфон, купленный ребёнку.