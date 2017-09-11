Мы принимаем заявки на Яндекс.Блиц. Это конкурс для разработчиков, которые хотят работать в Яндексе. Состязание проходит в сети — с его помощью можно не выходя из дома оценить свои силы и попробовать себя в решении алгоритмических задач. Участникам нужно будет придумать алгоритм решения и воплотить его в коде. Решения можно сдавать на C++, Java, Python и C#.