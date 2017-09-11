Блог Яндекса
Мы принимаем заявки на Яндекс.Блиц. Это конкурс для разработчиков, которые хотят работать в Яндексе. Состязание проходит в сети — с его помощью можно не выходя из дома оценить свои силы и попробовать себя в решении алгоритмических задач. Участникам нужно будет придумать алгоритм решения и воплотить его в коде. Решения можно сдавать на C++, Java, Python и C#.
Довольно сложно определить, что такое «центр Москвы». Иногда говорят, что это всё в пределах Третьего транспортного кольца, иногда — что только территория внутри Садового кольца. Ещё есть Центральный административный округ — его границы в некоторых местах даже заходят за ТТК. Мы исследовали запросы, которые задают с мобильных устройств в Москве, и определили, где кончается «поисковый» центр Москвы.
Яндекс.Переводчик начал использовать гибридную систему перевода. К статистическому переводчику, который мы применяем уже давно, добавилась технология перевода на основе нейронной сети. Теперь перевод выполняют обе модели, статистическая и нейронная, а затем алгоритм на основе метода машинного обучения CatBoost сравнивает результаты и предлагает лучший.
Яндекс разработал платформу для мультимедийных систем автомобилей — Яндекс.Авто. Это несколько любимых автомобилистами сервисов — включая Навигатор, Погоду и Музыку — с единым интерфейсом и голосовым управлением. Платформа встраивается в автомобили при производстве. Первые машины с Яндекс.Авто поступят в продажу в октябре.
В преддверии двадцатилетия компании дизайнер Константин Горский рассказывает, как в разные годы выглядело поисковое поле Яндекса.
Через приложение можно проконсультироваться с врачами о домашних питомцах: кошках, собаках, мышах, хомячках.