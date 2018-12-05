Блог Яндекса
Представляем Яндекс.Телефон — смартфон под управлением Алисы. Голосовой помощник исполняет поручения и предугадывает желания владельца аппарата. В этом ей помогают приложения и сервисы Яндекса. Телефон можно будет купить в магазинах электроники и в интернете по цене 17 990 рублей.
В продажу поступают два новых устройства с Алисой — IRBIS A и DEXP Smartbox. Это умные помощники для дома, созданные сторонними производителями на базе платформы Yandex.IO. Устройства выглядят как мини-колонки, а внутри у них компьютер, на котором живёт Алиса: она выполняет поручения и отвечает на вопросы. Устройства будут продаваться в магазинах «М.Видео» и DNS по цене 3290 рублей.
Яндекс нашёл место под новую штаб-квартиру. Она будет располагаться на улице Косыгина, в Гагаринском районе Москвы. Именно здесь когда-то началась наша история: в Институте общей генетики квартировала компания CompTek, а в Вычислительном центре РАН находился первый настоящий офис Яндекса.
На Яндекс.Музыке открылся раздел с аудиолекциями и подкастами. Их записывают «Медуза», «Арзамас», «Лайфхакер» и другие авторы и проекты. Подкасты посвящены разным темам, от личной эффективности до современного искусства. Пока раздел работает в бета-режиме: подкасты можно слушать в вебе и на мобильном сайте Музыки. В будущем они появятся и в приложении.
Давайте встречать Новый год вместе. В ночь с 31 декабря на 1 января Яндекс впервые покажет собственное праздничное шоу. При его подготовке мы стремились сохранить лучшие традиции новогоднего вещания, но сделали ставку на новые форматы, новый юмор и новые лица. Гостями праздника станут музыканты, артисты и блогеры, про которых в течение года много спрашивали у Яндекса.