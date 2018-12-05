В продажу поступают два новых устройства с Алисой — IRBIS A и DEXP Smartbox. Это умные помощники для дома, созданные сторонними производителями на базе платформы Yandex.IO. Устройства выглядят как мини-колонки, а внутри у них компьютер, на котором живёт Алиса: она выполняет поручения и отвечает на вопросы. Устройства будут продаваться в магазинах «М.Видео» и DNS по цене 3290 рублей.