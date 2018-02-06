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Блог Яндекса

февраль 2018
Приглашаем в Школу информационной безопасности
6 февраля 2018, 12:00

Обучение в Школе бесплатное, вести занятия будут сотрудники службы информационной безопасности Яндекса.

Яндекс покажет зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане
9 февраля 2018, 14:20

Состязания можно будет посмотреть в прямом эфире и в записи, на компьютере и в мобильном приложении.

Пять причин принять участие в Яндекс.Алгоритме
14 февраля 2018, 16:45

Открыта регистрация на ежегодный чемпионат Яндекса по спортивному программированию.

Дизайн-перемена: воркшопы дизайнеров Яндекса в 10 городах страны
15 февраля 2018, 14:20

Мы начинаем проект «Дизайн-перемена». Этой весной ведущие дизайнеры Яндекса проведут однодневные воркшопы в десяти городах в разных частях страны. На занятии, которое продлится целый день, слушатели узнают, как устроена работа над дизайном продуктов в Яндексе, и выполнят практическое задание. Участие бесплатное; чтобы получить приглашение, надо выполнить тестовое задание.

Видео: беспилотный автомобиль Яндекс.Такси в зимней Москве
16 февраля 2018, 13:00

Беспилотный автомобиль Яндекс.Такси проехал по улицам города вскоре после снегопада. В холодное время года, когда дороги покрыты снегом или льдом, машина ведёт себя иначе — мы научили автопилот это учитывать. Кроме того, зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.

Сам себе водитель
21 февраля 2018, 16:30

Яндекс запустил в Москве каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Драйв пригодится, когда права есть, а машины нет: сломалась или, скажем, осталась в гараже. Сейчас в автопарке сервиса 750 новых автомобилей Kia и Renault. Они распределены по городу: найдите ближайший через приложение и отправляйтесь куда нужно. Стоимость поездок начинается от пяти рублей за минуту.