Яндекс запустил в Москве каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Драйв пригодится, когда права есть, а машины нет: сломалась или, скажем, осталась в гараже. Сейчас в автопарке сервиса 750 новых автомобилей Kia и Renault. Они распределены по городу: найдите ближайший через приложение и отправляйтесь куда нужно. Стоимость поездок начинается от пяти рублей за минуту.