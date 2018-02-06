Блог Яндекса
Обучение в Школе бесплатное, вести занятия будут сотрудники службы информационной безопасности Яндекса.
Состязания можно будет посмотреть в прямом эфире и в записи, на компьютере и в мобильном приложении.
Открыта регистрация на ежегодный чемпионат Яндекса по спортивному программированию.
Мы начинаем проект «Дизайн-перемена». Этой весной ведущие дизайнеры Яндекса проведут однодневные воркшопы в десяти городах в разных частях страны. На занятии, которое продлится целый день, слушатели узнают, как устроена работа над дизайном продуктов в Яндексе, и выполнят практическое задание. Участие бесплатное; чтобы получить приглашение, надо выполнить тестовое задание.
Беспилотный автомобиль Яндекс.Такси проехал по улицам города вскоре после снегопада. В холодное время года, когда дороги покрыты снегом или льдом, машина ведёт себя иначе — мы научили автопилот это учитывать. Кроме того, зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.
Яндекс запустил в Москве каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Драйв пригодится, когда права есть, а машины нет: сломалась или, скажем, осталась в гараже. Сейчас в автопарке сервиса 750 новых автомобилей Kia и Renault. Они распределены по городу: найдите ближайший через приложение и отправляйтесь куда нужно. Стоимость поездок начинается от пяти рублей за минуту.