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Контрольную можно будет написать в интернете или за партой в вузе.
Браузером и компьютером теперь можно управлять с помощью голоса.
Как стать стажёром и чему можно научиться в Яндексе за три летних месяца.
Яндекс.Такси тестирует новую систему авторизации в Таксометре — мобильном приложении, через которое водители работают с сервисом. Для входа в Таксометр водителю понадобится сделать селфи и зачитать вслух текст, который покажет приложение. Новая система позволит лучше защитить личные данные водителей: такой ключ нельзя подделать, забыть дома или потерять.
Яндекс провёл всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать». Задачи ЧТД можно было решать в интернете или за партой вуза. В общей сложности тренировочный и «боевой» варианты контрольной написали 22 тысячи человек. С «боевой» контрольной справились 75% участников: 21% получили «отлично», 23% — «хорошо», а 31% — «удовлетворительно».
Представляем Диск 3.0 — новое приложение Яндекс.Диска для компьютеров на Windows и macOS. Оно делает работу с облачным хранилищем максимально удобной. Вы сами определяете, где какие данные хранить: что-то можно держать только в облаке, а что-то — и в облаке, и на компьютере. При этом в программе вам будут видны все ваши файлы и папки вне зависимости от того, где они хранятся.
Карта показывает концентрацию в воздухе пыльцы пятнадцати распространённых растений-аллергенов и детальный прогноз на семь дней вперёд. При расчёте прогноза учитываются ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков.