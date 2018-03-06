Представляем Диск 3.0 — новое приложение Яндекс.Диска для компьютеров на Windows и macOS. Оно делает работу с облачным хранилищем максимально удобной. Вы сами определяете, где какие данные хранить: что-то можно держать только в облаке, а что-то — и в облаке, и на компьютере. При этом в программе вам будут видны все ваши файлы и папки вне зависимости от того, где они хранятся.