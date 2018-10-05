Яндекс.Погода начала использовать спутниковые снимки для составления краткосрочного прогноза осадков. Это позволило запустить карту осадков в регионах, где нет метеорологических радаров. Теперь ответ на вопрос «Когда закончится дождь?» могут получить жители Западной Сибири, Белоруссии и Казахстана, а также туристы в Черногории, Греции, Турции и других странах.