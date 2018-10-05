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Яндекс.Погода начала использовать спутниковые снимки для составления краткосрочного прогноза осадков. Это позволило запустить карту осадков в регионах, где нет метеорологических радаров. Теперь ответ на вопрос «Когда закончится дождь?» могут получить жители Западной Сибири, Белоруссии и Казахстана, а также туристы в Черногории, Греции, Турции и других странах.
На Яндекс.Музыке появились умные плейлисты — подборки треков, соответствующих предпочтениям пользователя. С их помощью можно быстро подбирать музыку в тему и открывать новое. За составление плейлистов отвечают рекомендательные алгоритмы, которые анализируют вкусы человека. Подборки регулярно обновляются: если пристрастия изменились, алгоритмы это учтут.
Сергей Лазарев, Иван Охлобыстин, Алёна Долецкая, Антоха MC, Татьяна Лазарева и Антон Комолов рассказывают сказки для Алисы и для вас.
Карты доступны на Яндекс.Недвижимости. Они показывают, как меняются от района к району цены на квартиры и арендная ставка.