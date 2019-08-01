Блог Яндекса
август 2019
Схемы помещений на Яндекс.Картах
1 августа 2019, 18:20
В Яндекс.Картах появились поэтажные схемы крупных ТЦ в Москве и ближайшем Подмосковье. Их можно просмотреть в приложении и веб-версии Карт.
Как это устроено: мобильные автозаправщики Яндекс.Драйва
9 августа 2019, 10:00
Сейчас на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани больше двенадцати тысяч автомобилей Яндекс.Драйва. Практически все автомобили, доступные в приложении, заправлены — топлива в баке хватит, чтобы добраться в любую точку в пределах зоны завершения аренды, даже если это другой конец города. В этом посте мы расскажем, как Драйв заправляет машины.
[фильм в котором был грунт]
21 августа 2019, 14:15
Мы подготовили исследование о фильмах, которые пользователи ищут по одной запомнившейся детали — например, [фильм в котором космос и макконахи].