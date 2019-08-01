Сейчас на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани больше двенадцати тысяч автомобилей Яндекс.Драйва. Практически все автомобили, доступные в приложении, заправлены — топлива в баке хватит, чтобы добраться в любую точку в пределах зоны завершения аренды, даже если это другой конец города. В этом посте мы расскажем, как Драйв заправляет машины.