Блог Яндекса
декабрь 2019
Open source — наше всё
13 декабря 2019, 11:06
Заявление директора по распространению технологий Яндекса Григория Бакунова о ситуации вокруг проекта Nginx.
«Вега» — большое обновление поиска
17 декабря 2019, 11:30
«Вега» объединяет более полутора тысяч улучшений, которые были добавлены в поиск Яндекса в течение года.
Главные темы года в поиске Яндекса
18 декабря 2019, 09:55
Люди, события, фильмы, игры — мы составили списки того, что было в центре внимания россиян в течение года.