Блог Яндекса
июль 2019
Фото на память
1 июля 2019, 13:55
Мобильный Яндекс.Диск умеет показывать подборки фотографий из прошлого. Он напомнит, что случилось прошлой зимой и как вы провели позапрошлогодние майские праздники. Теперь для составления таких подборок Диск начал использовать технологию компьютерного зрения.
Спектрумисты всех стран, объединяйтесь
5 июля 2019, 09:50
Музей Яндекса объявляет конкурс на разработку игр для компьютера ZX Spectrum. Итоги конкурса подведут в декабре. Авторы лучших игр получат денежные призы.
Курс молодого бэкендера
18 июля 2019, 12:30
Продолжаем набор в бесплатную Школу бэкенд-разработки, которая откроется в нашем московском офисе этой осенью. Для поступления нужно знать основы Python.