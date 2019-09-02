Яндекс продолжает набор в бесплатную Школу бэкенд-разработки, которая откроется в нашем московском офисе этой осенью. В программе Школы — лекции ведущих разработчиков Яндекса и работа в команде над действующим сервисом. Для поступления нужно знать Python и понимать основы бэкенд-разработки: как создать веб-приложение, как развернуть его на сервере, как сделать запрос к базе данных.