Мобильный Яндекс.Диск умеет показывать подборки фотографий из прошлого. Он напомнит, что случилось прошлой зимой и как вы провели позапрошлогодние майские праздники. Теперь для составления таких подборок Диск начал использовать технологию компьютерного зрения.