Блог Яндекса
Мобильный Яндекс.Диск умеет показывать подборки фотографий из прошлого. Он напомнит, что случилось прошлой зимой и как вы провели позапрошлогодние майские праздники. Теперь для составления подборок Диск использует технологию компьютерного зрения. Алгоритмы анализируют все снимки и выбирают из них те, которые с высокой вероятностью будут интересны пользователю.
Музей Яндекса объявляет конкурс на разработку игр для ZX Spectrum. Итоги конкурса подведут в декабре: авторы лучших игр получат призы. С помощью конкурса мы хотим поддержать энтузиастов «Спектрума» и напомнить о старом увлечении тем, кто писал программы для этой платформы в 1990-х.
Яндекс продолжает набор в бесплатную Школу бэкенд-разработки, которая откроется в нашем московском офисе этой осенью. В программе Школы — лекции ведущих разработчиков Яндекса и работа в команде над действующим сервисом. Для поступления нужно знать Python и понимать основы бэкенд-разработки: как создать веб-приложение, как развернуть его на сервере, как сделать запрос к базе данных.