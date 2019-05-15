Магазин и музей Яндекса в этом году участвует в «Ночи музеев» и будет работать всю ночь с 18 на 19 мая. Посетителей ждут экскурсии по выставке старых компьютеров, турниры по «Мортал Комбат 3» и другим ретроиграм, лекции про прошлое, настоящее и будущее вычислительной техники и ночное чаепитие на пуфиках. Все компьютеры в музее рабочие: их можно трогать, включать и запускать программы.