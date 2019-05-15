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Аналитики Яндекса решили представить, как выглядели бы схемы метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, если бы станции на них назывались в честь местных центров притяжения. Среди таких мест — большие магазины, достопримечательности, музеи, рестораны, кинотеатры, парки и другие объекты, которые притягивают к себе людей из других районов и даже из других городов.
Магазин и музей Яндекса в этом году участвует в «Ночи музеев» и будет работать всю ночь с 18 на 19 мая. Посетителей ждут экскурсии по выставке старых компьютеров, турниры по «Мортал Комбат 3» и другим ретроиграм, лекции про прошлое, настоящее и будущее вычислительной техники и ночное чаепитие на пуфиках. Все компьютеры в музее рабочие: их можно трогать, включать и запускать программы.
Яндекс представил умный дом, которым управляет голосовой помощник Алиса. Платформа может объединять десятки устройств, от лампочек до кофеварок. Не нужно искать пульты и нажимать на кнопки — достаточно сказать: «Алиса, сделай похолоднее в гостиной», и голосовой помощник выполнит просьбу.
Сегодня в Москве прошла Yet Another Conference, большая технологическая конференция Яндекса. В этом году тема конфренции — «Будущее в деталях». На YaC мы рассказали о новых разработках Яндекса, которые приближают наступление будущего или создают его прямо сейчас. Модуль, новая версия Яндекс.Авто, персональный видеоканал, облачные рестораны и другие новости YaC — в этом посте.