Блог Яндекса
Яндекс.Браузер научился озвучивать тексты. Диктор — Алиса: она зачитывает вслух то, что написано на веб-страницах. Озвучивание работает в версиях Браузера для Windows и для Android. Алиса может прочитать как страницу целиком — если для неё доступен режим чтения, — так и её фрагмент. За озвучивание текста отвечает разработанная в Яндексе технология синтеза речи.
Мы открыли виртуальную галерею нейросетевого искусства. В галерее четыре зала: «Город», «Природа», «Люди» и «Настроение». В проекте поучаствовали две нейронные сети. Одна нейросеть выступила в роли творца — она создала картины по мотивам творчества известных художников XX века. Вторая нейросеть стала куратором — она отобрала для каждого зала галереи самые подходящие картины.
Чтобы поддержать тех, кто сейчас помогает заболевшим и оказавшимся на карантине, в первую очередь медиков и работников социальных служб, мы запустили проект «Помощь рядом». Яндекс сформирует отдельный парк автомобилей, которые будут перевозить врачей и доставлять важные грузы: от лекарств и тестов на коронавирус до продуктов и товаров первой необходимости.