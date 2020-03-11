Яндекс.Браузер научился озвучивать тексты. Диктор — Алиса: она зачитывает вслух то, что написано на веб-страницах. Озвучивание работает в версиях Браузера для Windows и для Android. Алиса может прочитать как страницу целиком — если для неё доступен режим чтения, — так и её фрагмент. За озвучивание текста отвечает разработанная в Яндексе технология синтеза речи.