Каждый год Яндекс устраивает большую технологическую конференцию. В этом году всё иначе, и Yet Another Conference прошла в новом формате. Мы подготовили фильм, в котором рассказали, как устроены разные сервисы Яндекса, и поделились новостями. Самые главные — в этом посте.