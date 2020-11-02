Блог Яндекса
ноябрь 2020
Осень в парках и на Яндекс.Картах
2 ноября 2020, 10:00
На Яндекс.Картах появились панорамы московских парков, бульваров и других популярных мест для прогулок. Снимки делали с конца сентября по начало октября, в разгар золотой осени. Панорамы охватывают больше ста километров дорог, дорожек и тропинок. Поскольку в прогулочных зонах нельзя передвигаться на машине, для съёмок использовали специальный велосипед.
YaC 2020: что нового
25 ноября 2020, 12:20
Каждый год Яндекс устраивает большую технологическую конференцию. В этом году всё иначе, и Yet Another Conference прошла в новом формате. Мы подготовили фильм, в котором рассказали, как устроены разные сервисы Яндекса, и поделились новостями. Самые главные — в этом посте.