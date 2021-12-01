Блог Яндекса
Несколько лет назад мы подписали антипиратский меморандум и реализуем его механизмы в поиске. За это время мы удалили более 24 млн ссылок на пиратский контент. Теперь мы делаем следующий шаг — меняем политику по работе с партнёрами в поиске по видео, чтобы работать с теми, кто разделяет наше отношение к пиратству и создаёт процедуры, которые помогают с ним бороться.
Представляем YaC 2021. Это большой фильм о технологиях Яндекса и людях, которые их создают. Вместе с Тиграном Худавердяном и Ириной Шихман вы побываете на полигоне беспилотников и на складе Маркета, заглянете внутрь сервера, узнаете, как калибруют лидары, а главное, увидите, как идеи сотрудников превращаются в продукты. Новости тоже будут: мы покажем Станцию второго поколения и расскажем о новых умениях Алисы.
В 2021 году мы пересняли 95% московских панорам. Съёмки начались в апреле и продолжались вплоть до декабря, когда открылись новые станции БКЛ. Новые фотографии охватывают свыше восьми тысяч километров улиц и дорог. На снимках — реконструированный Балчуг и «ГЭС-2», «Большая глина № 4» и площадь Павелецкого вокзала, новые автотрассы и транспортные узлы.
Мы пополнили коллекцию фонов для Браузера. На новых картинках — красивые пейзажи, которые выглядят как настоящие, но никогда не существовали в действительности. Их создала наша нейронная сеть. Если посмотреть на изображение в течение нескольких секунд, можно увидеть, как постепенно преображается ландшафт: на месте гор возникает равнина, а там, где были луга, вырастает лес.