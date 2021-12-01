Несколько лет назад мы подписали антипиратский меморандум и реализуем его механизмы в поиске. За это время мы удалили более 24 млн ссылок на пиратский контент. Теперь мы делаем следующий шаг — меняем политику по работе с партнёрами в поиске по видео, чтобы работать с теми, кто разделяет наше отношение к пиратству и создаёт процедуры, которые помогают с ним бороться.