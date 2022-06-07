Мы продолжаем набор на стажировку и в летние школы Академии Яндекса (их четыре: три для разработчиков и одна для менеджеров). И то и другое рассчитано на начинающих специалистов, которые хотят попробовать себя в Яндексе. Требования к кандидатам примерно одинаковые, и чтобы выбрать было проще, мы решили рассказать, что общего у школ и стажировок и в чём они отличаются.