Блог Яндекса
июнь 2022
Яндекс выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова
7 июня 2022, 10:21
Яндекс выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова и всей команде VK. Владимир и Сергей были нашими коллегами и партнёрами. Они много лет создавали компанию, сервисами которой пользуются миллионы людей. Это потеря для всего российского IT-рынка.
Стажировки или летние школы: что выбрать
17 июня 2022, 15:00
Мы продолжаем набор на стажировку и в летние школы Академии Яндекса (их четыре: три для разработчиков и одна для менеджеров). И то и другое рассчитано на начинающих специалистов, которые хотят попробовать себя в Яндексе. Требования к кандидатам примерно одинаковые, и чтобы выбрать было проще, мы решили рассказать, что общего у школ и стажировок и в чём они отличаются.