Перенос задач в Трекер с помощью API

Если вы использовали какой-то сервис управления проектами или отслеживания задач, было бы здорово перенести их в Трекер, чтобы сохранить историю и продолжить работу с привычными данными.

Для переноса данных можно воспользоваться API Яндекс.Трекера. Для успешного переезда нужно после регистрации в Трекере настроить все необходимые очереди, типы задач, резолюции и статусы, можно также создать версии и компоненты, если вы использовали их прежде. После этого можно воспользоваться API.

Пошаговая инструкция со всеми ссылками доступна в Помощи.

Если в вашем Трекере уже есть задачи и очереди, это не помешает импорту. Просто создайте нужные очереди с другими именами или добавьте задачи в те очереди, с которыми работаете. Все данные, которые созданы в Трекере до импорта, никуда не денутся.