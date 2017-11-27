Коннект, Трекер, Почта для домена

ноябрь 2017
Яндекс.Трекер вышел из беты
27 ноября 2017, 15:36

Трекер в составе Яндекс.Коннекта с августа 2017 года был доступен для бета-тестирования, а с 16 ноября стал доступен всем желающим. Мы благодарны всем, кто поделился с нами опытом работы с Трекером. Но сегодня хотели бы рассказать немного о том, как сами им пользуемся.

Формы в Коннекте
28 ноября 2017, 16:40

Мы выпустили Трекер из беты и готовы представить вам новый сервис в бета-версии — Яндекс.Формы.  С его помощью можно создавать формы обратной связи, опросы для ваших коллег и многое другое. 