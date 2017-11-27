Трекер в составе Яндекс.Коннекта с августа 2017 года был доступен для бета-тестирования, а с 16 ноября Трекер доступен всем желающим. Мы благодарны всем, кто начал пользоваться Трекером, рассказывал нам о своем опыте и задавал вопросы. А те, кто еще не с нами, могут познакомиться с его возможностями на нашем новом сайте. Сегодня мы хотели бы рассказать немного о том, как сами им пользуемся.

Немного цифр 8 915 365 всего задач в Трекере (прямо сейчас)

всего задач в Трекере (прямо сейчас) ~6000 пользователей каждый день

пользователей каждый день ~6500 новых задач каждый день В Трекере в Яндексе работают не только разработчики и менеджеры проектов. Пожалуй, чуть ли не самое важное его свойство — единство. Это общий инструмент для всей компании, ведь благодаря большому количеству гибких настроек очередей, он подходит для ведения практически любых процессов. Каждая команда настраивает свою очередь согласно своим правилам — кто-то использует Scrum, кто-то Kanban, кто-то использует стандартные настройки процессов (воркфлоу), а кто-то придумывает уникальные статусы для задач (например, в одной из очередей есть статус «убит» — наверное, в команде работают любители «морского боя»).

Во многих отделах используются настройки с обязательным этапом согласования — он нужен для задач, для выполнения которых необходимо получить разрешение. Таких задач много у юристов, в отделе кадров, во внутренней поддержке сотрудников (хелпдеске).

Итак, с одной стороны, каждая очередь может быть настроена так, как это требуется для проекта и удобно команде, а с другой — все отделы и команды работают с одним инструментом в упорядоченном и общем для всех пространстве. Конечно, мы пользуемся и почтой, и мессенджером, и голосом говорим. Но после того, как достигнуты какие-то договоренности, обязательно слышится — «Не забудь завести задачу в Трекере!» или «Спасибо, договорились, тебе тикет нужен или ты сам заведешь?»

Чтобы было удобно не только открывать и закрывать задачи, но и контролировать прогресс проектов, в Трекере можно собирать дашборды с информацией о работе всех задействованных в проекте команд. Для этого можно использовать стандартные фильтры или придумать свои — с помощью языка запросов.

Например, в команде поддержки внутренних сервисов есть порядка десятка дашбордов с разными фильтрами, которые позволяют постоянно следить за свежими запросами или формировать статистику (по самым частым типам запросов или по авторам ;)

Один из вариантов представления отчетов в службе поддержки внутренних сервисов Яндекса.

А еще мы спросили коллег, чем им нравится наш Трекер.

Артем Белов, разработчик:

Самая крутая фича — связывание тикетов между собой в один клик или автоматическое связывание при упоминании. При активном использовании это позволяет всегда находить контекст задачи, завязываться на другие проекты, выяснять, что происходило годы назад и хоть как-то ориентироваться в огромном потоке задач.

Марина Диченко, куратор академических программ:

Я работаю в отделе кадров. И я от наличия Трекера счастлива. У меня есть масштабные проекты (летняя стажировка/школы), которые раскладываются на подзадачи. Сразу видно, из чего будет состоять проект, привязаться к очередям смежников, можно построить диаграмму Гантта по открытым задачам, посмотреть загрузку и увидеть, когда ты сдохнешь в этом году будет напряженно. Дашборд — отличная история, чтобы отделить задачи, которыми ты занимаешься постоянно, от задач в очередях, где тебе обязательно присутствовать в наблюдателях, но твое прямое участие не требуется в 99% времени. Сейчас тестируем функции интеграций и автоматического создания тикета по выполнению определенных условий. Автоматизация бережет много человекочасов и убирает из процесса человеческий фактор, где он не нужен.

Вероника Старкова, менеджер по организационным вопросам: