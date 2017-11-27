ноябрь 2017
Яндекс.Трекер вышел из беты
27 ноября 2017, 15:36
Трекер в составе Яндекс.Коннекта с августа 2017 года был доступен для бета-тестирования, а с 16 ноября стал доступен всем желающим. Мы благодарны всем, кто поделился с нами опытом работы с Трекером. Но сегодня хотели бы рассказать немного о том, как сами им пользуемся.
Формы в Коннекте
28 ноября 2017, 16:40
Мы выпустили Трекер из беты и готовы представить вам новый сервис в бета-версии — Яндекс.Формы. С его помощью можно создавать формы обратной связи, опросы для ваших коллег и многое другое.