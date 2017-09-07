сентябрь 2017
API Коннекта
7 сентября 2017, 15:41
Мы рады рассказать о том, что у Коннекта появилось API.
С помощью Directory API вы сможете управлять учётными записями сотрудников вашей организации, создавать, удалять и редактировать отделы и команды.
Также Directory API позволяет подключать домены к Яндекс.Коннекту или отключать их.
Мы расширили возможности Коннекта!
12 сентября 2017, 16:00
Сегодня мы открываем возможность подключиться к платному тарифу Яндекс.Коннекта. Основное отличие платного тарифа — способ работы Яндекс.Диска для организации. На каждого сотрудника в рамках тарифа «Расширенный» выделяется 100 ГБ, при этом облачное пространство доступно всем членам команды — объём Диска рассчитывается для всей организации.