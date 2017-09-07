Мы рады рассказать о том, что у Коннекта появилось API.

С помощью Directory API вы сможете управлять учётными записями сотрудников вашей организации, создавать, удалять и редактировать отделы и команды.

Также Directory API позволяет подключать домены к Яндекс.Коннекту или отключать их.