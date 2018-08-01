август 2018
Яндекс.Формы для всех
1 августа 2018, 13:33
Формы — инструмент для создания опросов, форм регистраций, анкет, голосований и сбора информации. Мы сделали сервис еще удобнее, добавили функции и готовы представить обновленные Яндекс.Формы.
Напомнил себе, напомни товарищу!
10 августа 2018, 15:47
В Трекере появилась возможность отправлять напоминания по задаче не только себе, но и коллегам. Напоминайте себе и коллегам о приближающемся дедлайне, важных этапах процесса или сторонних событиях.
Макросы — автоматизация процессов в Трекере
27 августа 2018, 15:23
В Яндекс.Трекере появилась возможность ускорить работу с задачами. Это макросы, и они автоматизируют процессы. С их помощью можно создавать быстрые и грамотные ответы, используя заготовки, и обновлять поля за пару кликов, экономя время на рутинных операциях.