В Яндекс.Трекере появилась возможность ускорить работу с задачами. Это макросы, и они автоматизируют процессы. С их помощью можно создавать быстрые и грамотные ответы, используя заготовки, и обновлять поля за пару кликов, экономя время на рутинных операциях.