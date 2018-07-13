Соглашение об уровне предоставления услуги, SLA, Service Level Agreement — документ, который описывает договоренности между заказчиком какой-то услуги и ее поставщиком. Главное, что всегда описывается в подобных документах, это сроки реакции на инциденты и запросы. Для того чтобы можно было не просто зафиксировать эти условия, но и соблюдать их, мы сделали в Трекере возможность настроить SLA для очереди.