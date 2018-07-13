Если вы использовали какой-то сервис управления проектами или отслеживания задач, было бы здорово перенести их в Трекер, чтобы сохранить историю и продолжить работу с привычными данными.
Соглашение об уровне предоставления услуги, SLA, Service Level Agreement — документ, который описывает договоренности между заказчиком какой-то услуги и ее поставщиком. Главное, что всегда описывается в подобных документах, это сроки реакции на инциденты и запросы. Для того чтобы можно было не просто зафиксировать эти условия, но и соблюдать их, мы сделали в Трекере возможность настроить SLA для очереди.
Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.