Коннект, Трекер, Почта для домена

июль 2018
Перенос задач в Трекер с помощью API
13 июля 2018, 11:51

Если вы использовали какой-то сервис управления проектами или отслеживания задач, было бы здорово перенести их в Трекер, чтобы сохранить историю и продолжить работу с привычными данными.

SLA в задачах Трекера
13 июля 2018, 16:16

Соглашение об уровне предоставления услуги, SLA, Service Level Agreement — документ, который описывает договоренности между заказчиком какой-то услуги и ее поставщиком. Главное, что всегда описывается в подобных документах, это сроки реакции на инциденты и запросы.  Для того чтобы можно было не просто зафиксировать эти условия, но и соблюдать их, мы сделали в Трекере возможность настроить SLA для очереди.

Трекер+репозитории=удобство
16 июля 2018, 16:33

Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.