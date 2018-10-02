Один из рабочих процессов, которые упрощает Трекер — документооборот в компании. Вместо длинных переписок с множеством адресатов или беготни по кабинетам можно согласовать все документы в Трекере, не вставая со стула.
Email Soldiers — агентство автоматизированного маркетинга. Основатель агентства Иван Ильин рассказывает, как организована работа с Яндекс.Трекером.
Яндекс.Трекер помогает решать не только ежедневные рабочие вопросы. С ним можно ставить, отслеживать и анализировать стратегические задачи, или цели.
Продолжаем работать над оптимизацией Трекера, чтобы вам было легче планировать и обсуждать свою работу. Представляем новую функцию — быстрое создание встреч по задачам.
Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса. Раньше требовалось создать фильтр задач, а уже потом приступать к «сборке» доски вручную. Мы упростили этот процесс и добавили типы досок с популярными настройками.
Яндекс.Лицей — проект обучения школьников из разных регионов России и СНГ основам программирования. В срок провести набор большого количества учителей для проекта команде помог Яндекс.Трекер.