Блог Яндекс Диалогов

Теперь вы можете связать два аккаунта пользователя навыков в Диалогах: на Яндексе и в вашем сервисе. После связки ваш навык Алисы сумеет идентифицировать пользователя сервиса. Даже если авторизованный клиент пользуется вашим навыком с разных поверхностей, например, со смартфона и Станции, Алиса поймёт, что это один человек.
Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Мы рады, что кол-во и качество навыков постепенно растет от месяца к месяцу, а значит мы на верном пути.
Перейдем к победителям:
В это воскресенье прошел первый Хакатон Алисы «Игры вслух» на фестивале Chaos Constructions. С чем мы ее и поздравляем!
На мероприятии приняло участие 6 команд со своими навыками:
Музыкальный зоопарк:
Навык помогает узнать новое о животных в формате музыкальной игры для детей.
Игра в слова:
Это командная игра в слова с разными заданиями — объяснить и отгадать слова разными способами.
Киборги: воля и справедливость, эпизод первый:
Интерактивный квест в сеттинге «мир будущего», принимайте решения и выбирайте два совершенно разных пути развития сюжета.
Угадай мультик или фильм:
Навык — викторина, проверьте, как хорошо вы знаете мультики или фильмы.
Ассоциации на время:
Игроки отгадывают слова, которые Алиса загадывает с помощью ассоциаций. У вас будет 1 минута и вся ваша сообразительность, чтобы разгадать как можно больше слов.
Послание в бутылке:
Вы когда-нибудь вылавливали бутылку с посланием? Ну, тогда стоит порыбачить. Вам точно повезет! Вы сможете прослушать послание из бутылки или записать свое для будущих поколений. И если Ваше послание будет интересное, то вы станете знаменитостью!
Участники подготовились хорошо, поэтому борьба была напряженная и разница между 1,2 и 3 местами очень незначительная.
Вот несколько комментариев:
Виталий: «Всем спасибо за крутой эвент! 😊»
Дарья: «Плюсую! Было супер, большое спасибо!»
Максим: «Полностью согласен, хочется больше чего-то подобного, спасибо за присутствие и отзывы»
В апреле этого года Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:
Мы выпустили уже много уроков о том, как сделать качественный навык. А как же его раскрутить и получить комментарии по нему? На эти вопросы ответит Анна Савинкова в нашем новом ролике.
Как вы могли заметить, мы обновили функциональность настройки активационного имени исходя из тех вопросов, которые поступали к нам в поддержку.
Мы продолжаем активно работать над развитием Яндекс.Диалогов для разработчиков. Нам важно, насколько вам удобно создавать и публиковать навыки в платформе.
В этом видео мы разберем, как правильно обрабатывать голосовые команды в математическом навыке. Кудрявцев Антон, независимый разработчик, даст советы всем, кто хочет работать с математикой исходя из своего опыта.
Мы продолжаем работать над привлечением аудитории в навыки Алисы. Рады сообщить, что в приветственные рекомендации Алисы теперь попадают и внешние навыки!
Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.
По техническим причинам нам пришлось на месяц прервать выпуск публикаций с описанием новых выпусков Школы Алисы, хотя мы продолжали их открывать на YouTube. Сейчас мы возобновляем эту рубрику!
Так же мы хотим провести опрос, чтобы лучше понять, в каком направлении нам двигаться дальше, получить от вас обратную связь.
У нас для вас есть небольшая, но очень приятная новость.
Мы увеличили тайм-аут для ответа навыка до 3 секунд, включая сетевое время.
Продолжаем ежемесячную премию Алисы. В этот раз большинство разработчиков сделали ставку на категорию «Игры и развлечения». Интересно, что будет в следующий раз?
Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.
В навыки Алисы уже около полугода можно добавлять звуки из нашей библиотеки. Однако мы видим, что часто их недостаточно: многие разработчики просили добавить возможность заливать собственные звуки. Поэтому сегодня мы открыли эту функциональность для всех.
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с аналитикой по навыкам.
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке.
Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:
В этом видео Максим Мочалов и Инна Корчагина, лауреаты Премии Алисы, расскажут о том, как правильно работать с картинками и как добавление визуальных элементов помогают существенно улучшить качество навыка.
Быстро пролетел месяц май, а это значит, что вновь пора называть победителей Премии Алисы. Как и в прошлом месяце, в этом мы выбирали победителей по категориям.