Блог Яндекс Диалогов

В это воскресенье прошел первый Хакатон Алисы «Игры вслух» на фестивале Chaos Constructions. С чем мы ее и поздравляем!



На мероприятии приняло участие 6 команд со своими навыками:



Музыкальный зоопарк:

Навык помогает узнать новое о животных в формате музыкальной игры для детей.



Игра в слова:

Это командная игра в слова с разными заданиями — объяснить и отгадать слова разными способами.



Киборги: воля и справедливость, эпизод первый:

Интерактивный квест в сеттинге «мир будущего», принимайте решения и выбирайте два совершенно разных пути развития сюжета.



Угадай мультик или фильм:

Навык — викторина, проверьте, как хорошо вы знаете мультики или фильмы.



Ассоциации на время:

Игроки отгадывают слова, которые Алиса загадывает с помощью ассоциаций. У вас будет 1 минута и вся ваша сообразительность, чтобы разгадать как можно больше слов.



Послание в бутылке:

Вы когда-нибудь вылавливали бутылку с посланием? Ну, тогда стоит порыбачить. Вам точно повезет! Вы сможете прослушать послание из бутылки или записать свое для будущих поколений. И если Ваше послание будет интересное, то вы станете знаменитостью!



Участники подготовились хорошо, поэтому борьба была напряженная и разница между 1,2 и 3 местами очень незначительная.

Вот несколько комментариев:

Виталий: «Всем спасибо за крутой эвент! 😊»

Дарья: «Плюсую! Было супер, большое спасибо!»

Максим: «Полностью согласен, хочется больше чего-то подобного, спасибо за присутствие и отзывы»

