Третий Боткэмп для разработчиков голосовых приложений

19 октября состоится третий Боткэмп — встреча разработчиков навыков Алисы, чат-ботов и других диалоговых продуктов. В этом году он впервые пройдет в московском офисе Яндекса. Боткэмп будет интересен как опытным, так и начинающим разработчикам.

В первой части мероприятия разработчики поделятся своим опытом о том, как устроена «болталка» в Алисе, как автоматически превращать текст в SQL-запросы и каких ошибок важно избегать при работе над ботом. На примере своих кейсов, спикеры расскажут об особенностях работы с работами и дадут полезные советы по созданию собственных диалоговых продуктов.

Во второй части мероприятия вас ждет практическая работа над голосовым приложением. Объединившись в команды, вы сможете создать новый диалоговый продукт или улучшить уже созданный вами навык или бота. В процессе разработки вас будут консультировать приглашенные эксперты и другие участники Боткэмпа. А в конце мероприятия каждая команда презентует свой навык и расскажет особенности его механики.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Программа докладов и расписание Боткэмпа будут опубликованы в первой половине октября.

Требования к участникам: владение подходящим для разработки ботов языком программирования (например, Python, JS, Java и C++) и умение запускать веб-приложения на облачных сервисах.

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