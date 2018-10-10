Алиса начинает награждать за лучшие навыки

Сегодня Алисе исполняется год. В честь первого дня рождения мы запускаем «Премию Алисы»: каждый месяц Алиса будет награждать авторов лучших навыков. До конца года она раздаст более миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе может любой независимый разработчик навыков. Но помните, что за один навык можно получить только одну премию. Вот что нужно сделать для этого:

продумать сценарий навыка и запрограммировать его в виде бота;

подключить навык к Алисе через Яндекс.Диалоги;

опубликовать в открытом доступе в официальном каталоге навыков Алисы.

Награды за места распределятся следующим образом.

1 место — 150 000 ₽

2 место — 100 000 ₽

3 место — 85 000 ₽

4 место — 70 000 ₽

5 место — 50 000 ₽

Рекомендации для тех, кто хочет победить, тоже просты:

внимательно прочитайте рекомендации по созданию навыков;

постарайтесь придумать такой навык, который помогал бы людям решать повседневные задачи или хорошо проводить свободное время;

регулярно просматривайте почту, которую указали в настройках Яндекс.Диалогов — на неё может прийти письмо о победе.

Алиса и команда разработчиков Яндекс.Диалогов

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