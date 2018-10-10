Алиса начинает награждать за лучшие навыки

Сегодня Алисе исполняется год. В честь первого дня рождения мы запускаем «Премию Алисы»: каждый месяц Алиса будет награждать авторов лучших навыков. До конца года она раздаст более миллиона рублей.
Принять участие в конкурсе может любой независимый разработчик навыков. Но помните, что за один навык можно получить только одну премию. Вот что нужно сделать для этого:
- продумать сценарий навыка и запрограммировать его в виде бота;
- подключить навык к Алисе через Яндекс.Диалоги;
- опубликовать в открытом доступе в официальном каталоге навыков Алисы.
Награды за места распределятся следующим образом.
- 1 место — 150 000 ₽
- 2 место — 100 000 ₽
- 3 место — 85 000 ₽
- 4 место — 70 000 ₽
- 5 место — 50 000 ₽
Рекомендации для тех, кто хочет победить, тоже просты:
- внимательно прочитайте рекомендации по созданию навыков;
- постарайтесь придумать такой навык, который помогал бы людям решать повседневные задачи или хорошо проводить свободное время;
- регулярно просматривайте почту, которую указали в настройках Яндекс.Диалогов — на неё может прийти письмо о победе.
Алиса и команда разработчиков Яндекс.Диалогов
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