Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Алиса начинает награждать за лучшие навыки

Сегодня Алисе исполняется год. В честь первого дня рождения мы запускаем «Премию Алисы»: каждый месяц Алиса будет награждать авторов лучших навыков. До конца года она раздаст более миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе может любой независимый разработчик навыков. Но помните, что за один навык можно получить только одну премию. Вот что нужно сделать для этого:

Награды за места распределятся следующим образом.

  • 1 место — 150 000 ₽
  • 2 место — 100 000 ₽
  • 3 место — 85 000 ₽
  • 4 место — 70 000 ₽
  • 5 место — 50 000 ₽

Рекомендации для тех, кто хочет победить, тоже просты:

  • внимательно прочитайте рекомендации по созданию навыков;
  • постарайтесь придумать такой навык, который помогал бы людям решать повседневные задачи или хорошо проводить свободное время;
  • регулярно просматривайте почту, которую указали в настройках Яндекс.Диалогов — на неё может прийти письмо о победе.

Алиса и команда разработчиков Яндекс.Диалогов

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