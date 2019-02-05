Что пользователи думают о вашем навыке?

Теперь в консоли разработчика появилась возможность читать отзывы пользователей, а также отслеживать изменения оценок.



Мы продолжаем развивать механизмы взаимодействия пользователей Алисы с авторами навыков. Так, недавно мы дали возможность оценивать навыки и оставлять на них отзывы, а также писать разработчикам напрямую. Если сам разработчик не против, конечно.

Но если раньше отзывы были нам важны в первую очередь с точки зрения оценки качества, то теперь мы даём возможность и самим разработчикам работать с ними. С сегодняшнего дня вы сможете найти в консоли всё, что пользователи когда-либо писали о вашем навыке.

Относитесь к этим комментариям внимательно, ведь это самый простой способ понять, чего именно людям не хватает для счастья. А ведь чем больше ваш навык любят пользователи, тем больше у него шансов занять хорошее место в каталоге, авторских подборках Алисы или иных блоках промотирования навыков.

Алиса и команда Диалогов

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