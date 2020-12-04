Датчики в Умном доме с Алисой: новый API

Мы рады анонсировать большое обновление умного дома Яндекса — сервис уведомлений о событиях и его API. Раньше пользователь мог взаимодействовать с устройствами Умного дома двумя способами — запрашивая статус устройства (включена ли лампочка, вскипел чайник) и отправляя команды (например, включи пылесос). Однако мы считаем, что умный дом — это не только управление умными устройствами, но и автоматизация — возможность помочь пользователям в рутинных делах, сделать их жизнь проще и удобнее.
Для этого мы открываем второй стейдж нашего API — теперь к экосистеме умного дома Яндекса можно будет подключить датчики (добавлен новый тип устройств devices.types.sensor), а в недалёком будущем — даже настроить автоматизированные сценарии с их использованием. На первом этапе обновления у Алисы можно будет спросить показания самых распространенных датчиков. Среди них, как датчики возникновения событий (событийные):
— magnet sensor — датчик открытия/закрытия окна/двери
— motion sensor — датчик движения
Так и количественные:
— Потребление тока.
— Уровень заряда аккумулятора.
— Уровень углекислого газа.
— Текущая влажность.
— Потребляемая мощность.
— Температура.
— Напряжение.
— Уровень воды.
Подробности читайте в нашей документации.
Обращаем ваше внимание, что функциональность находится в режиме бета-тестирования, и для получения доступа к ней необходимо отправить заявку на рассылку: alice-partners@yandex-team.ru
На следующем этапе мы хотим объединить API датчиков с API умных устройств, чтобы дать возможность пользователям создавать автоматизированные сценарии с их использованием. Например, если температура комнаты поднимется выше заданной нормы, Алиса сможет сама включить кондиционер — и выключить, когда датчик покажет нужную температуру воздуха. Об этом уже в следующий раз.
Сделаем ваш дом умнее вместе!
Команда Умного дома Яндекса