Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Датчики в Умном доме с Алисой: новый API

Мы рады анонсировать большое обновление умного дома Яндекса — сервис уведомлений о событиях и его API. Раньше пользователь мог взаимодействовать с устройствами Умного дома двумя способами — запрашивая статус устройства (включена ли лампочка, вскипел чайник) и отправляя команды (например, включи пылесос). Однако мы считаем, что умный дом — это не только управление умными устройствами, но и автоматизация — возможность помочь пользователям в рутинных делах, сделать их жизнь проще и удобнее.

Для этого мы открываем второй стейдж нашего API — теперь к экосистеме умного дома Яндекса можно будет подключить датчики (добавлен новый тип устройств devices.types.sensor), а в недалёком будущем — даже настроить автоматизированные сценарии с их использованием. На первом этапе обновления у Алисы можно будет спросить показания самых распространенных датчиков. Среди них, как датчики возникновения событий (событийные):

— magnet sensor — датчик открытия/закрытия окна/двери 

— motion sensor — датчик движения

Так и количественные:

— Потребление тока.

— Уровень заряда аккумулятора.

— Уровень углекислого газа.

— Текущая влажность.

— Потребляемая мощность.

— Температура.

— Напряжение.

— Уровень воды.

Подробности читайте в нашей документации.

Обращаем ваше внимание, что функциональность находится в режиме бета-тестирования, и для получения доступа к ней необходимо отправить заявку на рассылку: alice-partners@yandex-team.ru

На следующем этапе мы хотим объединить API датчиков с API умных устройств, чтобы дать возможность пользователям  создавать автоматизированные сценарии с их использованием. Например, если температура комнаты поднимется выше заданной нормы, Алиса сможет сама включить кондиционер — и выключить, когда датчик покажет нужную температуру воздуха. Об этом уже в следующий раз.

Сделаем ваш дом умнее вместе!

Команда Умного дома Яндекса

9 комментариев
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meganet-2003
4 декабря 2020, 11:17
ОГОНЬ !
Александр
4 декабря 2020, 15:31
Супер!
vadikcolosov
4 декабря 2020, 15:35
Да ладно! Спасибо, ждем.
Денис Денисов
10 января, 20:40
скорее бы все это реализовалось
ka-pestunov
13 января, 10:21
Жду, с нетерпением. Кстати с хабом Xiaomi (регион Россия) уже можно узнать влажность и температуру, оценил. А вот у меня (с регионом Китай), ещё нет. :-( Надеюсь с появлением возможности "автоматизация", я это увижу. В правильном направлении движетесь.  Умный дом без автоматизаций, не умный дом. Спасибо, что сделали возможность обучать ваш универсальный пульт. Продублировал все команды от пульта увлажнителя, огонь!
VV_R1
27 января, 02:33
ka-pestunov,
У меня с регионом Китай температуру и влажность видит. 
Василий Ломакин
27 марта, 17:49
Год уже прошёл, но два датчика температуры и влажности Алиса так и не видит. И в сценариях можно только по голосу что то вкл, выкл. и больше ничего.
vera.megagroup
10 апреля, 16:13
Видит температуру и влажность с датчика Aqara, но в сценарии показатели датчика пока не встроить (( жду с нетерпением
Степан
5 сентября, 18:03
На данный момент Алиса видит только один датчик температуры от Xiaomi. Да и то только можно только смотреть температуру. В сценариях датчик участвовать не может. 