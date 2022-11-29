До Conversations осталось всего 3 дня 👀

💥 Время напомнить, что в лайнапе этого года сразу два выступления от команды Яндекса:

⛳️ В Business Track Павел Капля, Яндекс Диалоги, поделится новостями из жизни Алисы и ее пользователей. Поговорим про новый телевизор с Алисой, игры на TV, развитие голосового ассистента и платформы умных устройств Яндекса.

☝️В Technology Track Антон Ермилов, Yandex Cloud, расскажет, как сделать мультиязычную речевую модель, которая понимает всех. А еще — как технология помогает клиентам решать свои проблемы, а разработчикам — создавать новые фичи, а не добавлять новые языки 😎

💯 Кстати, будет и крутой доклад Елены Казминой из Асконы про голосовые навыки как маркетинговый инструмент и эксперименты по использованию Алисы в розничных магазинах!

👾 На стенде от Яндекса можно будет потестить умные устройства — даже те, которые вы, возможно, еще не пробовали!

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