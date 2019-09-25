Доверьте поиск сотрудников Яндекс.Талантам!

Чтобы развивать свой сайт или приложение, компании требуются контент-менеджеры, копирайтеры, дизайнеры, разработчики, менеджеры по маркетингу, а также другие специалисты диджитал-сферы. Как правило, на закрытие вакансий по таким «узким» специальностям требуется много времени и сил, особенно если у вас небольшой отдел по поиску персонала или его нет вообще. Чтобы помочь вам легко и быстро находить хороших сотрудников, мы расскажем вам о сервисе Яндекс.Таланты.

Яндекс.Таланты — это сервис, который помогает работодателю подобрать подходящих соискателей по определённым критериям. Теперь вы можете переложить значительную часть работы на Яндекс.Таланты, чтобы не просматривать сотни резюме и не беседовать с огромным количеством людей.

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