Email и SMS-уведомления о новых чатах в Диалогах

Мы активировали email и SMS-уведомления о новых чатах в консоли Яндекс.Диалогов. Уведомления помогут вам оперативно отвечать на обращения. Пользователь, который быстро получил ответ, с большей вероятностью станет вашим клиентом — в отличие от того, кто прождал несколько часов.

Теперь мы будем уведомлять вас о том, что:

· пользователь написал в чат;

· вы не отвечаете 1,5 минуты;

· вы не отвечаете уже 2 часа.

Если вы хотите каждую неделю получать данные о скорости ответа в ваших чатах — подпишитесь на статистику в консоли Диалогов.

Как настроить уведомления?

· чтобы изменить настройки email-уведомлений, зайдите в консоль Диалогов и перейдите на вкладку «Уведомления»;

· чтобы настроить получение SMS-уведомлений, зайдите в консоль Диалогов, перейдите на вкладку «Уведомления» и введите номер телефона для получения SMS.

Подробнее о том, как настроить получение уведомлений, читайте в документации. Если возникнут вопросы — пишите на dialogs@support.yandex.ru