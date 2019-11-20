Ещё больше новых умений и возможностей для ваших умных устройств!

Раньше, чтобы управлять режимами устройств, разработчики навыков в рамках умения devices.capabilities.mode могли использовать всего две функции:

· thermostat — для температурных режимов;

· fan_speed — для режимов скорости вентиляции.

Более того — для каждой функции разрешалось выбирать довольно мало режимов.

Мы рады сообщить, что теперь разработчикам доступны шесть новых функций для более полного описания режимов. С помощью этих функций можно установить:

· скорость работы (work_speed);

· режим уборки (cleanup_mode);

· программу работы (program);

· источник сигнала (input_source);

· режим работы кофеварки (coffee_mode);

· направление воздуха в климатической технике (swing).

А ещё теперь для каждой функции можно выбрать любой из 30 доступных режимов!

И это только начало!

В дополнение к новым режимам мы также добавили функцию для умения devices.capabilities.toggle, о которой вы нас часто просили: паузу (pause). Теперь пользователи смогут ставить на паузу любое умное устройство.

По многочисленным просьбам, мы полностью переработали разделы с описанием различных умений:

— Обновили структуру разделов и страниц, теперь ориентироваться в документации стало легче;

— Добавили подробные примеры описаний умений и устройств и рекомендации по их использованию;

— Обновили формат описания структур умений;

Более подробные описания функций, режимов, новых фраз и примеров вы найдёте в официальной документации для разработчиков.



Команда Умного Дома!