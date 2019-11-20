Ещё больше новых умений и возможностей для ваших умных устройств!

Раньше, чтобы управлять режимами устройств, разработчики навыков в рамках умения devices.capabilities.mode могли использовать всего две функции:
· thermostat — для температурных режимов;
· fan_speed — для режимов скорости вентиляции.
Более того — для каждой функции разрешалось выбирать довольно мало режимов.
Мы рады сообщить, что теперь разработчикам доступны шесть новых функций для более полного описания режимов. С помощью этих функций можно установить:
· скорость работы (work_speed);
· режим уборки (cleanup_mode);
· программу работы (program);
· источник сигнала (input_source);
· режим работы кофеварки (coffee_mode);
· направление воздуха в климатической технике (swing).
А ещё теперь для каждой функции можно выбрать любой из 30 доступных режимов!
И это только начало!
В дополнение к новым режимам мы также добавили функцию для умения devices.capabilities.toggle, о которой вы нас часто просили: паузу (pause). Теперь пользователи смогут ставить на паузу любое умное устройство.
По многочисленным просьбам, мы полностью переработали разделы с описанием различных умений:
— Обновили структуру разделов и страниц, теперь ориентироваться в документации стало легче;
— Добавили подробные примеры описаний умений и устройств и рекомендации по их использованию;
— Обновили формат описания структур умений;
Более подробные описания функций, режимов, новых фраз и примеров вы найдёте в официальной документации для разработчиков.
Команда Умного Дома!