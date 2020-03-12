Как прошел февральский Хакатон?

29 февраля 2020 года в аудитории Школы анализа данных собралось 50 разработчиков, чтобы посоревноваться в создании навыков для Алисы, повеселиться и получить 11 колонок Станции Мини. Рассказываем, что из этого вышло и причём тут нулевое марта.

С чего всё началось

Мы часто общаемся с разработчиками, которые хотят встретиться с командой Яндекса и покодить вместе. И поняли, что хакатон необходим. Сказано — сделано. В феврале опубликовали анонс, получили около 100 заявок, выбрали участников с опытом и пониманием специфики голосового интерфейса и вместо ожидаемых 30 получили 50.

Как это происходило

В субботу, 29 февраля, аудитория Школы анализа данных была заполнена вся. Сначала выступила команда Диалогов с рассказом об инструментах и планах по развитию платформы. После участники поделились идеями и наработками, а потом начали кодить. И кодили восемь часов! В результате команды создали 21 навык для Яндекс.Станции. Вот некоторые из них:

Всё так соскучились по весне, что придумали не только навыки, но и внутреннюю шутку про время проведения хакатона: не 29 февраля, а 0 марта. Обычно в таких хакатонах получается не более 10 навыков, но благодаря инфраструктурным изменениям и превью новых инструментов, разработка стала намного проще и качественнее.



Вот некоторые из навыков, которые получили колонку:

«Расписание занятий Высшей школы экономики». Найдёт расписание занятий для 44 тысяч студентов Вышки. Остаётся только указать свою университетскую почту;

«Аккорды для песни». Найдёт гитарные аккорды к популярным песням и построчно их зачитывать;

«Поиск хакатонов». Расскажет о будущих хакатонах, которые пройдут в России или в других странах мира;

«Оплата Мосэнергосбыт». Поможет оплачивать счета за электричество голосом. Важно привязать карту к аккаунту;

«Аварийные службы». Назовёт все необходимые номера телефонов, если что-то случилось и вам нужна помощь. Навык работает не только в Москве.

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Практически все навыки, которые были сделаны на хакатоне интересные и многие — достаточно доработанные. А Станций Мини, приготовленных для победителей, было всего 11. Мы решили, что 10 лучших навыков должны выбрать сами участники, 11-ю нужно разыграть среди остальных. Так и сделали. После объявления и награждения участники смогли пообщаться, обсудить навыки и угоститься пиццей и сидром.

Что дальше

Теперь дома у 11-ти участников живет Алиса, а остальные придумывают новые идеи для навыков и как их создать. Часть навыков мы разместим на баннере каталога, часть — скорее всего, опубликуем. Почему мы это рассказываем? Хотим, чтобы вы подписались на блог Яндекс.Диалогов, первым узнали о новом хакатоне и тоже попробовали себя в создании навыков.

Зачем идти на следующий хакатон

• Это весело. У участников будет время и для общения, и для творчества.

• Это интересно. На хакатоне дадут попробовать несколько новых инструментов, позволяющих разрабатывать более классные навыки с меньшими усилиями.

• Это эффективно. День проведете над разработкой и к вечеру получите работающий продукт.

И ещё это вкусно. Всех участников на этом Хакатоне мы угощали пиццей и сидром.

На мероприятия важно готовиться заранее и сразу регистрироваться. Соберите команду и придумайте несколько идей. Обсудите, как должен выглядеть ваш MVP и примерный план работ на Хакатон и приходите, будем общаться и придумывать новые навыки.

Ждём вас на хакатоне!

Ваша команда Яндекс.Диалогов

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