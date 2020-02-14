Хакатон по навыкам для Станции

Приглашаем разработчиков голосовых интерфейсов на хакатон, посвящённый навыкам для Яндекс.Станции. В течения дня команды посоревнуются в создании полезных или просто весёлых навыков, адаптированных к чисто голосовому управлению.



Перед мероприятием

Рекомендуем вам ознакомиться с документацией Яндекс.Диалогов и неофициальным репозиторием ресурсов для разработки навыков Алисы. Также советуем заранее создать черновую версию навыка и пройти модерацию. На хакатоне у вас будет больше времени, чтобы улучшить его, и вы сможете сразу его опубликовать.

Если заявок будет больше, чем свободных мест, мы отдадим предпочтение более опытным участникам со сформированной командой.

Программа

10.00—10.30 Регистрация

10.30—11.00 Вступление

11.00—11.30 Формирование команд и обсуждение навыков

11.30—14.00 Работа в командах

14.00—15.00 Обед

15.00—19.00 Работа в командах

19.00—20.00 Демонстрация разработанных навыков

20.00—21.00 Афтерпати