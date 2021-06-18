Лучший навык для тематической подборки ко Дню гармонии



Мы открыли голосование за лучшие навыки для тематической подборки ко Дню гармонии. В этом конкурсе участвовали навыки, благодаря которым в жизнь пользователей приходит порядок — гармония и счастье.

Проголосовать за лучший навык можно до 25 июня.

Победителей будет трое:

Первое место по результатам голосования в сообществе разработчиков.

Лучший навык по мнению пользователей Алисы.

Приз за лучшую реализацию (на основе метрик качества навыка).

Победители получат призы — Яндекс.Станции Мини.

Прислать навыки для новых конкурсов можно сюда.

Участвуйте и голосуйте за навыки в сообществе разработчиков!

Подробнее о конкурсе и правилах.

Индивидуальные условия конкурса Алисы

Общие условия конкурсов