Лучший навык для тематической подборки ко Дню гармонии

Мы открыли голосование за лучшие навыки для тематической подборки ко Дню гармонии. В этом конкурсе участвовали навыки, благодаря которым в жизнь пользователей приходит порядок — гармония и счастье.
Проголосовать за лучший навык можно до 25 июня.
Победителей будет трое:
- Первое место по результатам голосования в сообществе разработчиков.
- Лучший навык по мнению пользователей Алисы.
- Приз за лучшую реализацию (на основе метрик качества навыка).
Победители получат призы — Яндекс.Станции Мини.
Прислать навыки для новых конкурсов можно сюда.
Участвуйте и голосуйте за навыки в сообществе разработчиков!
Подробнее о конкурсе и правилах.
Индивидуальные условия конкурса Алисы
Общие условия конкурсов