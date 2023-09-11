Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1.  Состав числа
  2.  Вредная еда
  3.  Мой сахар
  4.  Методика Монтессори
  5.  Почтовый помощник
  6.  Моя вселенная
  7.  Приехал в Петербург
  8.  Моя собака
  9.  День космонавтики 
  10.  Медитация просто

Категория «Игровые навыки»

  1.  Четыре цвета
  2.  Охота в Хаги
  3.  Угадай монстра
  4.  Секреты игр
  5.  Бабло Квас
  6.  Мой твистер
  7.  Разрушитель легенд
  8.  Древняя Греция
  9.  Влад на охоте
  10.  Помоги Степе

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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