Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Состав числа
- Вредная еда
- Мой сахар
- Методика Монтессори
- Почтовый помощник
- Моя вселенная
- Приехал в Петербург
- Моя собака
- День космонавтики
- Медитация просто
Категория «Игровые навыки»
- Четыре цвета
- Охота в Хаги
- Угадай монстра
- Секреты игр
- Бабло Квас
- Мой твистер
- Разрушитель легенд
- Древняя Греция
- Влад на охоте
- Помоги Степе
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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