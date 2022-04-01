Номинанты на весеннюю премию Алисы

Настало время опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для весенней Премии Алисы.
- Викторина Игра в кальмара
- Музыкальная рулетка
- Охота на Вампуса
- Миля за милей
- Тише едешь — дальше будешь
- Угадай слово
- Музыкальная повторюшка
- Почему крокодилы не летают
- Найди отличия
- Четыре цвета
- Математическая гонка
- Мой хомячок
- Весёлый зоопарк
- Новая машина
- Горячо холодно
- Кто там
- Охота за призраками
- Мой видеоплеер
- Угадай монстра
- Колонка посвети
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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