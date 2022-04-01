Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на весеннюю премию Алисы

Настало время опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для весенней Премии Алисы.

  1. Викторина Игра в кальмара
  2. Музыкальная рулетка
  3. Охота на Вампуса
  4. Миля за милей
  5. Тише едешь — дальше будешь
  6. Угадай слово
  7. Музыкальная повторюшка
  8. Почему крокодилы не летают
  9. Найди отличия
  10. Четыре цвета
  11. Математическая гонка
  12. Мой хомячок
  13. Весёлый зоопарк
  14. Новая машина
  15. Горячо холодно
  16. Кто там
  17. Охота за призраками
  18. Мой видеоплеер
  19. Угадай монстра
  20. Колонка посвети

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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