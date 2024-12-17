Номинанты на зимнюю премию Алисы 2024

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Методика Монтессори
- Деление с галкой
- Хомяк пожарник
- Древняя Греция
- Азбука спорта
- Индекс массы тела любого возраста
- Вредная еда
- Дважды два
- Витамины и минералы
- Медитация просто
Категория «Игровые навыки»
- Битва со страхами
- Собиратель слов
- Экстрасенсы сильнейшие
- Сталкер портал
- На краю пустоши
- Мистер Президент
- Игра Прятки-догонялки
- Угадай достопримечательность
- Сказка царевна
- Приключения волшебников
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Как проголосовать за лучший навык
Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:
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Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.
Голосование пройдет с 19 декабря по 25 декабря 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 18 декабря 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов зимнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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