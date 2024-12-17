Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на зимнюю премию Алисы 2024

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1. Методика Монтессори
  2. Деление с галкой
  3. Хомяк пожарник
  4. Древняя Греция
  5. Азбука спорта
  6. Индекс массы тела любого возраста
  7. Вредная еда
  8. Дважды два
  9. Витамины и минералы
  10. Медитация просто

Категория «Игровые навыки»

  1. Битва со страхами
  2. Собиратель слов
  3. Экстрасенсы сильнейшие
  4. Сталкер портал
  5. На краю пустоши
  6. Мистер Президент
  7. Игра Прятки-догонялки
  8. Угадай достопримечательность
  9. Сказка царевна
  10. Приключения волшебников

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

Также советуем подписаться на обновления блога. Нас ждет много интересного!

Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах. 

Голосование пройдет с 19 декабря по 25 декабря 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 18 декабря 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов зимнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз. 

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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