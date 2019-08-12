Новое слово в активации навыков

Как вы могли заметить, мы обновили функциональность настройки активационного имени исходя из тех вопросов, которые поступали к нам в поддержку.

Так, название навыка теперь становится активационной фразой по умолчанию, дополнять её смогут другие словосочетания, которые вы составите из изменения этого названия. Например, различные варианты произношения.



Также мы добавили автопроверку уникальности названия названия навыка. Если слово окажется не уникальным, вы сможете сохранить черновик, но для отправки на модерацию и публикации в Каталоге придётся изменить название.

Отметим также, что в разделе «примеры запросов» стоит указывать именно те яркие примеры, которые должны быть отображены на странице навыка в Каталоге Алисы. Если для вашего навыка показателен лишь один запрос — можете оставить только его. Нет необходимости подбирать по 3 запроса для каждого навыка.

Алиса и команда Диалогов



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