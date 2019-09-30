Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Оплата в голосовых навыках: приглашаем принять участие в бета-тестировании

Мы начинаем закрытое тестирование онлайн-оплаты товаров в голосовых приложениях Алисы. С её помощью пользователь сможет оплатить товар, не покидая голосовой навык. Данный функционал поможет улучшить пользовательский опыт и увеличить конверсию вашего навыка.

Если вы хотите в числе первых протестировать новую возможность в вашем навыке, необходимо:

1)     Зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Оплата.  Проверка данных сервисом  занимает до 3-х рабочих дней. Регистрация доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2)     Оставить заявку на участие в бета-тестировании. В заявке необходимо указать ID Яндекс.Оплаты, который будет доступен в личном кабинете после регистрации и модерации. 

После получения заявки мы свяжемся с вами и расскажем про дальнейшие шаги. 