Открыта сертификация агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги

С момента анонса Яндекс.Диалогов на YAC прошёл месяц, и мы видим, что спрос на создание навыков сильно превышает количество качественных предложений на рынке. Поэтому мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы вместе с вами создать рынок услуг по созданию навыков для Алисы.

В ближайшие три месяца мы проведем активную работу с теми агентствами и веб-студиями, которые захотят стать нашими партнёрами. Наша задача — убедиться в том, что потенциальный партнёр может создавать сценарий и запрограммировать качественный навык в соответствии с ожиданиями клиента. По результатам этой работы сотрудники каждой компании, которая пройдёт сертификацию, будут иметь все необходимые знания и умения по созданию навыков, а мы будем рады рекомендовать их в качестве сертифицированных партнёров Яндекс.Диалогов.

В рамках первой волны сертификации мы предъявляем к компаниям более мягкие требования: по итогам совместной работы партнёр должен будет продемонстрировать только три навыка для Алисы, а наша команда будем лично помогать советами на каждом из этапов создания навыков. После того, как мы отладим процесс сертификации, мы постараемся его максимально автоматизировать и увеличим количество созданных навыков, необходимых для прохождения сертификации.

Для того, чтобы принять участие в сертификации, отправьте заявку, заполнив форму.





Команда Яндекс.Диалогов

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