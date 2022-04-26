Победители весеннего этапа премии Алисы

Настало время подвести итоги весеннего этапа премии Алисы в 2022 году.

Распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц.

Встречайте лучшие навыки этой весны:

Первое место — 150 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Викторина «Игра в кальмара»

Второе место — 55 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Тише едешь — дальше будешь

Третье место — 47 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Кто там?

Четвертое место — 33 500 рублей

Угадай монстра

Пятое место — 33 000 рублей

Угадай слово

Шестое место — 32 000 рублей

Найди отличия

Седьмое место — 27 000 рублей

Музыкальная повторюшка

Восьмое место — 25 000 рублей

Музыкальная рулетка

Девятое место — 23 500 рублей

Охота за призраками

Десятое место — 22 500 рублей

Математическая гонка

Премия Алисы продолжится в новом году!

Заявки принимаются через специальную форму. Ждём новых участников!

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