Победители зимнего этапа премии Алисы

Настало время подвести итоги зимнего этапа премии Алисы в 2021 году.
Распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц и уникальные брендированные Станции мини.
Встречайте лучшие навыки этой зимы:
Первое место — 150 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Второе место — 50 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Третье место — 48 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Четвертое место — 3 5 000 рублей
Пятое место — 32 500 рублей
Шестое место — 32 000 рублей
Седьмое место — 29 000 рублей
Восьмое место — 28 500 рублей
Девятое место — 22 500 рублей
Десятое место — 21 500 рублей
Премия Алисы продолжится в новом году!
Заявки принимаются через специальную форму. Ждём новых участников!
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