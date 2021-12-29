Победители зимнего этапа премии Алисы

Настало время подвести итоги зимнего этапа премии Алисы в 2021 году.

Распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц и уникальные брендированные Станции мини.

Встречайте лучшие навыки этой зимы:

Первое место — 150 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Голосовая открытка

Второе место — 50 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Съедобное или несъедобное

Третье место — 48 500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Голоса животных

Четвертое место — 3 5 000 рублей

Новогодняя викторина

Пятое место — 32 500 рублей

Отличная память

Шестое место — 32 000 рублей

Игра твой выбор

Седьмое место — 29 000 рублей

Угадай профессию

Восьмое место — 28 500 рублей

Выжить любой ценой

Девятое место — 22 500 рублей

Голосовой тетрис

Десятое место — 21 500 рублей

Игра морской бой

Премия Алисы продолжится в новом году!

Заявки принимаются через специальную форму. Ждём новых участников!

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