Премия Алисы: лучшие навыки за август

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Мы рады, что кол-во и качество навыков постепенно растет от месяца к месяцу, а значит мы на верном пути.

Перейдем к победителям:

«Образование» — 100 000 рублей



«Репетитор ЕГЭ»

Полезный навык для выпускников школы, которые хотят подтянуть свои знания перед ЕГЭ. Порой сидишь 3 час подряд за скучными тестами с однотипными заданиями, голова уже начинает хуже работать. А тут на помощь приходит этот навык.

Через интерактивный формат решать тесты становится проще и забавнее, можно разлечься на кровати и надиктовывать Алисы ответы. Каждый выпускник оценит такую подготовку!

«Игры и развлечения» — 100 000 рублей

«Игротека — уют и веселье для друзей»

Навык — сборник популярных игр. Очень хорошо подходит для компании друзей и посиделок. На выбор можно запустить несколько игр:

«Данетки» — разгадайте секрет загадочной истории, используя вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет»

«Крокодил» — отгадывайте слова, залезайте в самые закоулки своей памяти и попытайтесь вытащить оттуда нужное вам слово.

«Я никогда не» — игра, ставшая классикой, особенно для малознакомых людей. Неожиданно можно узнать много всего интересного о друзьях.

«Для детей» — 100 000 рублей



«Музыкальные стулья»

Цифровая интерпретация популярной детской игры. Когда играет музыка, все водят хоровод вокруг стульев, а когда она кончается, нужно успеть сесть на стул. Тот, кто не успел — вылетает, и убирается один стул. Кто же будет ловчее всех?



А еще хотим отметить, что в навыке используются рисунки дочери разработчика.

«Полезные навыки» — 100 000 рублей



«Эффективная дрессировка собак»

Навык — сборник подсказок и лайфхаков для дрессировке собак. Так же можно пройти тест, и узнать, какая порода собаки подойдет именно вам.

«Специальный приз» — 50 000 рублей

«Учимся читать»

Навык помогает детям освоить чтение, все начинается со слов и интерактивных карточек и заканчивается большими предложениями. В конце игры ребенок сможет прочитать самостоятельно целую сказку!

Конкуренция в категориях «Игры и развлечения» и «Для детей» продолжает набирать обороты, так что если вы новичок в разработке навыков, вам стоит обратить внимание на категории «Образование» или «Полезные навыки». Там шансы получить гранты несколько выше.

Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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