Премия Алисы: лучшие навыки за сентябрь

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Мы рады, что в этом месяце мы получили больше навыков из категории «Полезное». Это мотивирует: мы вместе с вами развиваемся в правильном направлении!

«Образование» — 100 000 рублей

«Веселый логопед»

Интерактивный тренажер, который помогает исправить ошибки в произношении. Теперь нет необходимости постоянно посещать логопеда, ведь можно просто запустить навык, а с Алисой — этот процесс еще веселее!

«Развлечения» — 100 000 рублей



«Ассоциации на время»

Занимательный навык для развития воображения. В течение 1 минуты нужно угадывать слова по ассоциациям. В качестве оппонента может выступать не только Алиса, но и другой игрок!

«Для детей» — 100 000 рублей



«Миксер красок»

А вы знаете, какой цвет получится если смешать коричневый и синий? Вот и мы ответили правильно не с первого раза! Вам дают сочетание, а вы пытаетесь угадать цвет, который получится. Детям будет полезно узнать новые сочетания цветов, а взрослым проверить свои знания!

«Полезное » — 100 000 рублей



«Тест на алкоголь»

Выходные прошли весело, было выпито много алкоголя, а можно ли садиться за руль сейчас? Через сколько времени я точно могу сесть за руль и алкотестер покажет, что в моей крови допустимая норма алкоголя?

На эти вопросы легко ответит этот навык, и ваша поездка пройдет без лишних вопросов.

Алгоритм построен по общепризнанной формуле Видмарка.

«Специальный приз» — 50 000 рублей

«Вместе учим календарь»

Хороший пример навыка, где авторский контент соединился с умелым разработчиком, чтобы создать навык, полюбившийся детям. Сыграв в него один раз, юные пользователи Алисы хотят запускать его снова и снова!

Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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